Proteste agricoltori in Francia, 10 misure immediate annunciate dal premier Gabriel Attal

Proteste agricoltori in Francia, 10 misure immediate annunciate dal premier G...

Proteste agricoltori in Francia, 10 misure immediate annunciate dal premier G...

Ci sono importanti di sviluppi sulle proteste degli agricoltori che si stanno svolgendo in Francia. Il premier Gabriel Attal ha annunciato 10 provvedimenti per gli agricoltori che verranno messi in atto in via immediata. “Prendo una decisione molto chiara: semplificare drasticamente le nostre misure e le nostre norme quando non sono chiare”, è ciò che ha dichiarato agli agricoltori durante un suo intervento a Montastruc-de-Salles, nel dipartimento di Haute-Garonne.

Proteste degli agricoltori, dieci misure immediate annunciate da Attal

Tra le misure annunciate dal premier Attal c’è quella della semplificazione delle operazioni di pulizia dei corsi d’acqua a destinazione agricola. Sono previste inoltre tre importanti sanzioni per le aziende che violeranno le leggi Egalim, le leggi “sull’alimentazione” volte a tutelare il reddito degli agricoltori e il mercato agroalimentare. Il nuovo premier ha infine spiegato che i prefetti “riuniranno gli agricoltori per vedere ciò che si può semplificare. Al livello del governo, vedremo cosa poter semplificare, con l’obiettivo di un progetto di legge sull’orientamento agricolo”.

Ritiro del blocco dei trattori dalle principali città

A seguito degli annunci fatti dal primo ministro francese, i blocchi di trattori sono stati rimossi in diversi centri nei quali si erano stanziati come Lione o ancora Bordeaux. Interpellato dalla France Press, un portavoce del sindacato Fnsea dell’Heraut ha spiegato che l’indicazione è quella di procedere con il rientro.