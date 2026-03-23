Proteste a Madrid dopo i blackout a Cuba causati dal blocco USA

A Madrid attivisti e cittadini hanno chiesto la fine dell'intervento USA mentre Cuba vive il terzo blackout nazionale di marzo, conseguenza di guasti tecnici e di un presunto blocco petrolifero.

Il 23 marzo 2026 una folla si è radunata davanti all’ambasciata USA a Madrid per esprimere solidarietà a Cuba e denunciare ciò che i manifestanti definiscono un blocco che ha contribuito a una grave crisi energetica sull’isola. La protesta ha messo in luce non solo la rabbia politica, ma anche le conseguenze concrete sulla vita quotidiana dei cubani, costretti a convivere con continui blackout e scarsità di carburante.

Parallelamente all’azione di piazza, la situazione tecnica a Cuba si è aggravata: il paese ha registrato il terzo blackout nazionale nel corso del mese, un evento che segnala sia la fragilità della griglia elettrica sia il peso delle restrizioni internazionali sulle forniture energetiche. Le autorità hanno attuato interventi d’emergenza per mantenere alimentati ospedali e servizi essenziali, ma la normalità resta lontana.

Le cause tecniche e il collasso della rete

Secondo le fonti ufficiali, l’ultimo blackout è stato innescato da un guasto imprevisto a un’unità di produzione nella centrale termoelettrica di Nuevitas, provincia di Camagüey, che ha dato luogo a un effetto a catena sulle macchine in esercizio. Per limitare i danni è stato attivato un sistema di micro-isole — piccole porzioni di rete isolate che forniscono corrente a centri vitali — ma la loro portata è limitata e non risolve il problema strutturale della rete.

Deficit di combustibile e infrastrutture obsolete

La crisi elettrica non è solo tecnica: a pesare è il deficit di carburante, amplificato da restrizioni esterne sulle forniture. Il governo ha segnalato che l’isola non riceve rifornimenti sufficienti da mesi e che la produzione interna copre una quota ridotta del fabbisogno energetico. Il risultato è una combinazione di interruzioni pianificate e blackout improvvisi che destabilizzano il funzionamento delle reti e accelerano l’usura degli impianti.

Effetti sulla popolazione e sui servizi essenziali

Le interruzioni di corrente hanno conseguenze immediate: ospedali che devono garantire sistemi di emergenza, interventi chirurgici posticipati e difficoltà nella conservazione degli alimenti. L’impatto economico si traduce in ore di lavoro perse, problemi per le piccole imprese e limitazioni nella distribuzione dell’acqua dove il pompaggio dipende dall’elettricità. In questo contesto, la vita quotidiana si adatta a ritmi dettati dalla disponibilità di energia.

Vulnerabilità sociale

Oltre agli aspetti logistici, i blackout aumentano la pressione sociale: famiglie costrette a trovare soluzioni di emergenza, fragilità per i più vulnerabili e una crescente insoddisfazione verso politiche che non garantiscono servizi di base. Molti cittadini collegano questi disagi alle sanzioni e al blocco petrolifero attribuito a decisioni internazionali, trasformando le difficoltà quotidiane in uno degli argomenti principali delle proteste.

Dimensione politica e reazioni internazionali

Le manifestazioni a Madrid hanno posto l’accento sull’aspetto politico: i partecipanti hanno chiesto la fine dell’intervento e delle misure che considerano responsabili della penuria di combustibile. Da parte statunitense sono arrivate posizioni dure e richieste di riforme in cambio di un eventuale alleggerimento delle misure: tra queste, la liberazione di prigionieri politici e aperture economiche. L’amministrazione di Washington aveva già minacciato sanzioni e tariffe a nazioni che forniscono petrolio a Cuba, segnando un’escalation diplomatico-commerciale.

Il ruolo dei partner regionali

Un ulteriore elemento della crisi è la riduzione delle forniture da paesi alleati storici di Cuba: il venir meno dei rifornimenti da Venezuela, in seguito a cambiamenti politici a Caracas, ha inciso pesantemente sulla capacità di alimentare gli impianti. Questo ha costretto l’isola a cercare alternative, spesso complicate da vincoli internazionali e dall’usura delle proprie infrastrutture.

Possibili strade per la ripresa

Per rispondere a questa emergenza servono misure sia tecniche sia politiche: riparazioni e ammodernamento della infrastruttura, diversificazione delle fonti energetiche e investimenti in energie rinnovabili e soluzioni di resilienza energetica come sistemi decentralizzati. Sul piano diplomatico, la mediazione internazionale potrebbe riaprire canali per rifornimenti essenziali, sostenendo al tempo stesso iniziative di cooperazione tecnica.

In assenza di interventi rapidi e coordinati, il rischio è che i blackout rimangano un fenomeno ricorrente, con costi umani ed economici crescenti. Le proteste di Madrid rappresentano una finestra sulla percezione internazionale della crisi: un segnale che le conseguenze delle politiche estere si riflettono quotidianamente sulla vita delle persone, trasformando questioni geopolitiche in emergenze umanitarie.