In una regione già provata dalle tensioni geopolitiche, i residenti dei villaggi nel distretto di Volodarsky, a Nizhny Novgorod, affrontano una grave crisi di connettività. Oltre 1.500 persone sono completamente isolate dal mondo digitale a causa delle ripetute interruzioni del servizio internet mobile, come riportato dal sito locale NN.ru.

Questa situazione non è nuova; gli spegnimenti della rete mobile sono diventati una costante in molte aree della Russia, in parte giustificati dal governo per motivi di sicurezza legati al conflitto in Ucraina.

Tuttavia, per i residenti delle sette villaggi colpiti, la mancanza di internet rappresenta un problema quotidiano, poiché non hanno accesso a linee fisse e sono costretti a fare affidamento su reti mobili e dispositivi di potenziamento del segnale.

Difficoltà quotidiane dei residenti

Maria Gayevskaya, madre di famiglia, ha condiviso la sua frustrazione con i giornalisti, evidenziando che suo figlio maggiore studia programmazione e che la mancanza di connessione rende tutto molto difficile. “Io e mio marito siamo iscritti a un master e vorremmo lavorare online, ma non possiamo. Mio marito è l’unico a lavorare in questo momento e abbiamo bisogno di soldi per i lavori di ristrutturazione della nostra casa. Stiamo solo cercando di sopravvivere”, ha dichiarato con rassegnazione.

Proteste e appelli al governo

Giovedì scorso, i residenti si sono riuniti nella piazza di Krasnaya Gorka per esprimere il loro malcontento. “Aspettiamo il gas da 30 anni. I segnali sui pali della luce indicano che c’è una rete in fibra ottica, ma noi non siamo collegati. Ci troviamo qui perché non abbiamo internet e vogliamo farci sentire”, ha detto Nadezhda Shkenina, una delle partecipanti alla protesta.

Nonostante avessero registrato un video per rivolgersi al governatore di Nizhny Novgorod, Gleb Nikitin, non sono riusciti a inviarlo a causa della mancanza di connessione. Alcuni residenti hanno quindi deciso di recarsi a Dzerzhinsk, una città vicina, per esporre le loro lamentele di persona.

Conseguenze delle interruzioni

La comunità ha raccolto 570 firme e prevede di inviare lettere alle autorità federali, alla procura e agli operatori di telecomunicazioni. La situazione attuale è insostenibile; i residenti riferiscono di non avere nemmeno i mezzi di comunicazione di base in alcune aree. Solo alcune applicazioni della lista “bianca” governativa funzionano ancora, lasciando i cittadini in una condizione di crescente isolamento.

Durante una recente chiamata in diretta, il presidente Vladimir Putin è stato interrogato sulle interruzioni di internet. Ha giustificato tali misure come necessarie per la sicurezza, citando il rischio di attacchi con droni ucraini e affermando che i servizi internet esteri potrebbero fornire informazioni utili ai nemici. Tuttavia, non ha fornito alcuna soluzione concreta per affrontare il problema.

Un futuro incerto per la connettività

Nonostante le interruzioni, le aziende di telecomunicazioni russe hanno annunciato che i prezzi per internet e servizi mobili aumenteranno drasticamente nel 2026. Questo scenario preoccupante solleva interrogativi sulla possibilità di una soluzione a lungo termine per il problema della connettività, mentre i residenti di Nizhny Novgorod continuano a lottare per i loro diritti e per il riconoscimento delle loro necessità essenziali.