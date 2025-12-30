Proteste studentesche in Iran: un movimento in crescita

Recentemente, le proteste in Iran hanno preso una piega significativa con la partecipazione attiva degli studenti universitari. Le mobilitazioni, che inizialmente avevano un carattere più generalizzato, hanno visto un coinvolgimento crescente delle nuove generazioni, che esprimono il loro malcontento nei confronti del governo e delle attuali condizioni economiche. Video e testimonianze giunte dai social media mostrano l’entusiasmo e la determinazione di questi giovani manifestanti.

Espansione delle manifestazioni in tutto il Paese

Le proteste hanno avuto inizio nelle università di Teheran, come la Beheshti e la Sharif, e si sono rapidamente diffuse anche ad altre città, come Isfahan. L’agenzia di stampa Ilna ha riportato che diverse istituzioni accademiche, tra cui l’Università delle Scienze e delle Tecnologie e l’Università Amir Kabir, sono diventate centri di mobilitazione. In queste manifestazioni, gli studenti hanno intonato slogan potenti e significativi, come “né Gaza né Libano, la mia vita per l’Iran”, evidenziando il loro desiderio di una maggiore libertà e giustizia.

Le voci degli studenti

In particolare, gli studenti dell’Università di Tecnologia di Isfahan hanno sollevato il coro “L’iraniano muore, ma non accetta l’umiliazione”, un chiaro segnale della loro determinazione a non piegarsi alle difficoltà economiche e alla repressione. Questo movimento non è solo un grido contro le ingiustizie sociali, ma anche un appello a una riforma profonda del sistema politico ed economico del Paese.

Le cause alla base delle proteste

Il contesto delle manifestazioni è caratterizzato da una crisi economica in crescita, che ha colpito duramente la popolazione iraniana. La valuta nazionale, il rial, ha subito un crollo senza precedenti, raggiungendo valori storici rispetto al dollaro americano. Questo ha generato un clima di iperinflazione e instabilità, rendendo difficile per i cittadini sostenere le spese quotidiane. Molti commercianti, colpiti dalla crisi, hanno chiuso le loro attività in segno di protesta, chiedendo al governo interventi immediati per stabilizzare la situazione.

Un’azione collettiva contro la crisi

Le manifestazioni dei commercianti si sono unite a quelle degli studenti, creando un fronte comune contro le politiche economiche del governo. Video e articoli di notizie riportano di negozi chiusi e mercati deserti, un chiaro segnale della frustrazione diffusa tra i cittadini. La richiesta di un intervento governativo per fermare la svalutazione della moneta e definire una strategia economica chiara è diventata un tema centrale nelle manifestazioni.

Reazioni del governo e prospettive future

Il governo iraniano ha risposto alle proteste con dichiarazioni ufficiali, attribuendo la crisi a fattori esterni e alle sanzioni internazionali. Il presidente Massoud Pezeshkian ha descritto la situazione come una “guerra totale” contro il Paese, provocata da Stati Uniti e alleati. Mentre le autorità promettono di combattere contro l’inflazione e il caro vita, il malcontento cresce tra la popolazione, che chiede azioni concrete e non solo parole.

Con il progredire delle manifestazioni e l’aumento della partecipazione da parte degli studenti, il futuro delle proteste in Iran sembra incerto. Tuttavia, è chiaro che il movimento sta guadagnando slancio e supporto, con la speranza che questo possa portare a un cambiamento reale nel Paese.