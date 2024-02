Proteste trattori, parla Calvani

Continuano le proteste degli agricoltori con i trattori. Come si legge su Ansa, Danilo Calvani, nonché il leader del cosiddetto Cra agricoltori traditi, ha voluto dire la sua. Calvani ha spiegato che la protesta al Circo Massimo di Roma sarà aperta a tutti, non solo agli agricoltori ma pure a chi ha avanzato critiche. Non vogliono violenze o bandiere di partiti o di sindacati. Nonostante ciò ha anche chiarito il movimento è aperto al dialogo con gli altri gruppi.

Le parole di Salvatore Fais

Alle affermazioni di Danilo Calvani, si sono aggiunte anche quelle di Salvatore Fais che, invece, è il leader di Riscatto Agricolo:

Anche noi siamo disponibili a un dialogo per portare avanti le battaglie degli agricoltori, ma giovedì non saremo in piazza per timori di infiltrazioni violente.

Salvatore Fais ha spiegato che nella giornata di giovedì loro rimarranno invece al presidio, quindi non saranno al Circo Massimo.

Agricoltori al Circo Massimo

La protesta degli agricoltori è prevista dunque per questo giovedì, il 15 febbraio, presso il Circo Massimo di Roma. Le previsioni parlano dell’arrivo di circa 20mila agricoltori da tutta Italia. Insomma, le manifestazioni degli agricoltori con i loro trattori continuano anche se loro sembrano essere divisi.