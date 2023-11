Il gravissimo incidente stadale è avvenuto nella serata di ieri sulla strada Statale 100 in Puglia. Due automobili si sono scontrate frontalmente in una dinamica ancora da verificare, poco dopo le ore 21: il bollettino recita 4 morti e 2 feriti gravi.

Incidente in Puglia, frontale sulla Statale: la dinamica

Al momento, non si conosce ancora con esattezza la dinamica del sinistro che nella prima serata di ieri ha tolto la vita a quattro persone sulla Statale 100 Taranto-Bari, dopo lo svincolo per Mottola. Dalle prime informazioni che arrivano, si è scoperto che due auto, tra cui una Fiat Multipla, si sarebbero scontrate all’ingresso di una galleria: l’incidente è stato violentissimo. Tra le vittime ci sono tre militari dell’esercito italiano che viaggiavano in auto con altri due colleghi rimasti feriti.

Incidente in Puglia, frontale sulla Statale: i soccorsi

Sul posto si sono presentati i medici del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia stradale e l’Anas. I sanitari, però, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dei quattro: tutti morti sul colpo. I due colleghi dei militari scomparsi, invece, sono stati tempestivamente trasferiti all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il traffico è rimasto bloccato in quel tratto per diverse ore.