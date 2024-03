Gita in Puglia, 70 studenti e prof siciliani in ospedale: intossicati dal pollo

Gita in Puglia, 70 studenti e prof siciliani in ospedale: intossicati dal pollo

Studenti e prof siciliani in gita in Puglia si sono sentiti male dopo aver mangiato cibo avariato.

Studenti e prof siciliani in gita in Puglia si sono sentiti male dopo aver mangiato cibo avariato. Sono stati tutti colpiti da un’intossicazione alimentare.

Puglia, intossicazione alimentare per 70 studenti in gita

Doveva essere una settimana piacevole, ma si è trasformata in un incubo. Circa 170 giovani dell’istituto tecnologico Ettore Majorana di Milazzo, in provincia di Messina, sono andati in gita in Puglia, tra le località di Fasano e Alberobello. Hanno tutti subito un’intossicazione alimentare provocata dall’ingestione di cibo avariato, come riportato dalla Gazzetta del Sud. Nella giornata di ieri, mercoledì 27 marzo, i primi studenti e studentesse hanno iniziato ad accusare malori, con forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. Con il passare delle ore si sono sentiti male molti altri studenti e anche diversi insegnanti. Sono circa settanta le persone intossicate, alcune costrette al ricovero negli ospedali della zona.

Intossicazione alimentare durante la gita in Puglia: informate le forze dell’ordine

La scuola di Messina ha subito informato le forze dell’ordine di quanto accaduto e i carabinieri del Nas dovranno valutare le eventuali responsabilità della struttura che ha servito il cibo a studenti e professori. Secondo le prime informazioni, l’intossicazione alimentare sarebbe stata provocata dal pollo. I genitori degli studenti sono in contatto con i dirigenti dell’istituto per avere tutte le informazioni che riguardano i figli e per capir quando potranno tornare a casa. Per il momento non è ancora stata stabilita la data del rientro in Sicilia.