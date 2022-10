Un 25enne ha pugnalato un viaggiatore di 45 anni sulla funicolare, con un cavatappi, per una lite per motivi banali.

Un ragazzo di 25 anni ha litigato con un uomo di 45 anni sulla funicolare, per motivi futili. Il giovane ha pugnalato il viaggiatore con un cavatappi e gli ha tagliato un orecchio.

Pugnala un viaggiatore sulla funicolare con un cavatappi per una lite e gli taglia un orecchio

Un uomo di 45 anni, di Capri, è stato aggredito da un ragazzo di 25 anni, dopo una banale lite. Il giovane lo ha pugnalato con un cavatappi e gli ha tagliato un orecchio. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’Ospedale Capilupi per le cure mediche, dove è stato poi dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, mentre il personale dell’Atac della Funicolare ha cercato di aiutare la vittima.

La polizia ha denunciato a piede libero per lesioni aggravate un cameriere di 25 anni, originario di Napoli, che lavora in un ristorante di Capri. La vittima ha riportato molte ferite e gli sono stati applicati 20 punti di sutura alla testa e all’orecchio, tagliato in verticale.

L’aggressore è stato incastrato dalle telecamere

Il 25enne era arrivato a Capri per andare a lavorare. Gli altri viaggiatori sulla funicolare sono rimasti scioccati.

Le forze dell’ordine hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire quanto accaduto. In questo modo sono riusciti ad individuare l’aggressore, che è stato portato in commissariato ed è scattata la denuncia. Fortunatamente le condizioni della vittima sono in miglioramento.