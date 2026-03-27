Putin avrebbe sollecitato donazioni dagli oligarchi? il Cremlino smentisce

Il Cremlino sostiene che l'ipotesi di donazioni venne avanzata da un singolo imprenditore durante un incontro privato e non fu un ordine del presidente

Il Cremlino ha respinto le ricostruzioni secondo cui il presidente vladimir putin avrebbe chiesto ai principali uomini d’affari russi di versare ingenti somme al bilancio dello Stato per sostenere gli sforzi bellici. Secondo il portavoce presidenziale, l’idea non provenne dal capo dello Stato ma da un partecipante a un incontro riservato organizzato in concomitanza con il congresso annuale della Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs (RSPP), un organismo vicino al potere.

La versione ufficiale sostiene che il presidente abbia semplicemente accolto favorevolmente una proposta definita dal portavoce come iniziativa personale, senza avanzare una richiesta diretta. Fonti giornalistiche indipendenti avevano invece riportato che durante quel colloquio Putin avrebbe parlato di contributi volontari per stabilizzare le finanze nazionali, messe sotto pressione dall’aumento della spesa militare.

La versione del Cremlino e le smentite

Nel corso di un briefing, il portavoce Dmitry Peskov ha spiegato che «uno dei partecipanti» propose di mettere a disposizione «una somma grande — molto grande» per lo Stato, definendola una «decisione di famiglia». Il Cremlino ha inoltre negato che il capo di Rosneft, Igor Sechin, fosse l’artefice dell’idea, smentendo così voci circolate sui media. Il messaggio chiave del portavoce è stato che non si trattò di un’ordinazione del presidente, ma di un intervento privato accolto come gesto.

Chi parlò e come venne presentata l’offerta

Secondo il racconto ufficiale, l’imprenditore che evocò la donazione affermò che molti tra i capitalisti emersi dopo il crollo dell’Unione Sovietica avvertivano il dovere di sostenere lo Stato. Peskov ha indicato che la maggior parte di questi soggetti considererebbe un contributo come una responsabilità nazionale, definita nel briefing come dovere. Il Cremlino ha voluto precisare che, indipendentemente dalla disposizione personale dei magnati, non esisteva alcun meccanismo pubblico o formale per destinare quei fondi direttamente alle operazioni militari.

Cifre riportate e protagonisti citati dai media

Testate internazionali hanno attribuito a diversi magnati impegni o disponibilità a contribuire: il sito The Bell riferì che il senatore miliardario Suleiman Kerimov avrebbe promesso 100 miliardi di rubli, mentre il Financial Times indicò che il magnate dell’acciaio Oleg Deripaska si era detto pronto a versare una somma non specificata. Queste cifre, riprese anche da altre testate, hanno alimentato il dibattito sulla natura «volontaria» o meno di tali donazioni e sul loro possibile impiego.

Uso dei fondi e dichiarazioni ufficiali

Il Cremlino ha respinto le suggestioni che i versamenti sarebbero stati destinati direttamente a finanziare la guerra in Ucraina. La negazione ufficiale sottolinea la differenza tra un gesto privato e un provvedimento statale: il portavoce ha ribadito che non è stato previsto un meccanismo che instradasse le somme verso il bilancio della difesa, cercando di separare la raccolta volontaria dalle politiche pubbliche di finanziamento.

Contesto economico e possibili implicazioni

Le ricostruzioni dei media internazionali collocano la vicenda in un quadro di crescente pressione finanziaria sul paese, con costi della difesa notevolmente aumentati dal 2026 e ripercussioni sulle entrate dallo stesso settore energetico. Alcune fonti hanno sottolineato che il governo starebbe valutando tagli a spese non sensibili per riequilibrare il bilancio, mentre l’ipotesi di contributi privati è stata letta come un tentativo di trovare risorse alternative senza ricorrere a aumenti fiscali o a misure pubbliche più dolorose.

Reazioni e scenari futuri

Analisti e osservatori restano divisi: per alcuni la proposta privata conferma la centralità del rapporto fra élite economica e potere politico; per altri è un episodio isolato, utile più a contenere tensioni finanziarie che a ridefinire regole fiscali. Rimane aperta la questione della trasparenza e del controllo su donazioni così ingenti: se confermate, sponsorizzazioni di questa portata solleverebbero questioni legali e istituzionali sul ruolo delle donazioni volontarie nella gestione delle finanze pubbliche.

In assenza di conferme ufficiali sui nomi di tutti i partecipanti e sui dettagli degli accordi, la vicenda conserva elementi di incertezza. Quel che emerge con chiarezza è la volontà del Cremlino di distinguere tra un gesto privato di cittadini facoltosi e una direttiva statale, restituendo al centro del dibattito la questione del potere economico privato nelle dinamiche della politica nazionale.