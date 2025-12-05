La morte di Dawn Sturgess, avvenuta nel, ha sollevato un acceso dibattito riguardo le responsabilità del governo russo e, in particolare, del presidente Vladimir Putin. Sturgess, madre di tre figli, è deceduta dopo aver maneggiato una boccetta che credeva contenesse profumo, ma che in realtà era un contenitore di Novichok, un potente agente nervino.

Questo caso si intreccia con l’attentato del 2018 contro l’ex spia russa Sergei Skripal e sua figlia, avvenuto a Salisbury, dove entrambi furono trovati privi di sensi.

Il contesto dell’attacco

Il 4 è una data che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra Regno Unito e Russia. Skripal e sua figlia furono colpiti da un tentativo di omicidio che, stando alle indagini, è stato orchestrato dai servizi segreti russi, i GRU. L’inchiesta, condotta dall’ex giudice Anthony Hughes, ha rivelato che l’attacco era stato autorizzato ai più alti livelli del governo russo, culminando nella responsabilità morale di Putin per la morte di Sturgess avvenuta quattro mesi dopo.

Il destino di Dawn Sturgess

Dawn Sturgess, 44 anni, si era spruzzata addosso il contenuto di una boccetta recuperata dal marito, Charlie Rowley. Ignara del pericolo, Sturgess è stata colpita da una sostanza mortale. Nonostante le cure tempestive, la donna è morta l’8, lasciando la sua famiglia in uno stato di devastazione. Il rapporto di Hughes ha descritto Sturgess come una vittima innocente delle azioni spietate di altri.

Le implicazioni diplomatiche

Le conclusioni dell’inchiesta hanno portato a una reazione immediata da parte del governo britannico. Il primo ministro Keir Starmer ha convocato l’ambasciatore russo a Londra per esprimere il forte disappunto del Regno Unito e ha annunciato sanzioni contro il GRU. Queste misure riflettono un crescente deterioramento delle relazioni tra i due paesi, già gravemente compromesse a causa della guerra in Ucraina.

Le dichiarazioni russe

In risposta alle accuse, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha negato ogni coinvolgimento del governo russo, definendo le sanzioni come illegittime e basate su pretesti infondati. Ha inoltre insinuato che il governo britannico stesse cercando di distogliere l’attenzione dai propri fallimenti.

Le conseguenze dell’attacco

Il tentativo di omicidio di Skripal ha avuto ripercussioni significative, portando all’espulsione di diplomatici russi dal Regno Unito e da altri paesi occidentali, segnando un deterioramento delle relazioni diplomatiche che dura ancora oggi. Le cicatrici lasciate da questo evento continuano a influenzare la geopolitica europea, creando un clima di sfiducia e tensione.

In conclusione, il caso di Dawn Sturgess non è solo una tragica storia personale, ma un episodio che ha sollevato interrogativi profondi sulla sicurezza e le azioni dei governi. La responsabilità morale di Putin, come evidenziato dall’inchiesta, è un ulteriore tassello nel complesso mosaico delle relazioni internazionali, dove le conseguenze degli atti di uno stato possono riverberarsi su scale inimmaginabili.