Putin: “I rapporti tra Russia e Stati Uniti mai così bassi come negli ultimi anni”

Le relazioni con gli Stati Uniti non sono mai stati così bassi. A dichiararlo il presidente russo Putin che ha comparato i rapporti con Trump e Biden.

Mai così bassi come negli ultimi anni. Li ha definiti così i rapporti con gli Stati Uniti d’America il Presidente della Russia Vladimir Putin che in una recente intervista rilasciata all’emittente NBC ha parlato di come le relazioni con gli USA si siano notevolmente raffreddate.

Il capo dello Stato russo ha in particolare comparato le relazioni con i due Presidenti ovvero il Presidente in carica Joe Biden e l’ex Presidente Donald Trump che è stato definito dallo stesso Putin una persona di talento che non proveniva dall’estabilishmen politico. Ad ogni modo Vladimir Putin ha precisato nel corso dell’intervista, che la Russia può ancora collaborare con Biden.

Putin rapporti USA Russia, “Sono stato abituato a diversi tipi di attacchi”

Il Presidente russo Vladimir Putin ha messo in evidenza come durante il suo mandato è stato messo sotto ogni tipo attacco: “Durante il mio mandato, mi sono abituato ad attacchi da tutti i tipi di angolazione e da tutti i tipi di aree, con ogni tipo di pretesto e ragioni; attacchi di diverso calibro e ferocia e niente di tutto ciò mi sorprende. Penso che siano parole espressioni della cultura americana dove questo è considerato normale.

A proposito, non qui. Qui non è considerato normale”.

Il Presidente russo ha inoltre ripercorso le accuse che sono state mosse dal Washington Post secondo il quale si starebbe preparando a supportare l’Iran con un sistema satellitare avanzato che avrebbe consentito le forze di Teheran di tracciare gli obiettivi militari: “Sono solo notizie false. Perlomeno, non so nulla di questo genere di cose. Coloro che ne stanno parlando probabilmente ne sapranno di più. Sono solo sciocchezze, spazzatura”.

Putin rapporti USA Russia, “Trump è un uomo di talento”

Vladimir Putin durante l’intervista ha aggiunto come Trump sia un uomo straordinario: “credo che l’ex presidente degli Stati Uniti Trump sia un individuo straordinario, un individuo di talento, altrimenti non sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti – ha spiegato – “è un individuo pittoresco, che può piacerti o meno, ma non è arrivato dall’establishment, non aveva mai fatto parte della politica di alto livello prima d’allora”.

Putin rapporti USA Russia, “Biden è radicalmente diverso da Trump”

Putin ha quindi messo in confronto l’ex Presidente Trump con l’attuale Presidente degli USA Biden. Quest’ultimo è stato definito un uomo “radicalmente diverso”, in quanto ha fatto un’intensa carriera politica durata quasi tutta una vita. Biden però non si fida del Presidente Russo – scrive NBC – evidenziato addirittura come lo abbia definito in precedenza un uomo senz’anima.