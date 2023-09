Pvc, un materiale sempre più diffuso in ambito edile

Nel corso degli ultimi anni l’uso di un materiale come il pvc in ambito edile è sempre più frequente. In particolar modo, l’impiego si verifica nel campo dei rivestimenti. In effetti, l’uso del pvc porta con sé un gran numero di vantaggi, sia dal punto di vista della semplicità di applicazione quanto in riferimento all’aspetto economico.

Insomma, non bisogna affatto stupirsi che, nel corso degli ultimi anni, sia aumentato a dismisura il numero di persone che sceglie il pvc come materiale per la realizzazione dei propri pavimenti. Oltre l’indubbio impatto positivo dal punto di vista estetico, questo materiale porta in dote anche un alto livello di versatilità, ma al contempo igiene e, non per ultimo ovviamente, le spese correlate sono piuttosto limitate.

Dove trovare pavimenti in pvc

Al giorno d’oggi, è chiaro che lo strumento attorno a cui ruotano le ricerche d’acquisto di tante persone è il web. Ed è proprio in tal senso che si può considerare proprio questo canale online anche per valutare l’acquisto della pavimentazione in pvc più adatta alle proprie esigenze. Tanti sono i portali che si possono scegliere in merito a tale aspetto, ma pochi sono in grado di garantire un rapporto tra qualità e prezzo così conveniente come bricoflor.it.

L’uso dei pavimenti in pvc

Se sono già diversi anni che il pvc viene utilizzato all’interno di vari settori, come ad esempio per la realizzazione della pavimentazione di impianti industriali, ma anche di strutture sportive, per non parlare dei centri medici e dei centri commerciali, va detto che si tratta di un trend che sta crescendo sempre di più anche in ambito residenziale.

I punti di forza del pvc

Tra le varie caratteristiche peculiari del pvc troviamo senza dubbio un alto livello di versatilità. In effetti, dando uno sguardo alle varie proposte presenti in commercio, si può notare come il pvc sia effettivamente presente in un gran numero di declinazioni, sia dal punto di vista del colore che in riferimento al design. Tra gli altri punti di forza di questo materiale troviamo certamente il fatto che sia molto resistente, oltre al fatto di comportare una spesa tutto sommato limitata.

Interessante notare come il pvc sia uno dei materiali più semplici da pulire, dal momento che è sufficiente, per poter ottenere un buon risultato, impiegare dei prodotti disinfettanti. Interessante anche mettere in evidenza come una pavimentazione realizzata in pvc sia dotata di uno spessore piuttosto limitato, pari all’incirca a due soli millimetri. Insomma, una soluzione ottimale e conveniente qualora, in futuro, si volessero effettuare degli interventi di tagli degli infissi.

Un falso mito, la tossicità e la bassa durata del pvc

Uno dei falsi miti che accompagnano spesso e volentieri la narrazione circa questo materiale è quello secondo cui i pavimenti in pvc sarebbero tossici e andrebbero a inquinare notevolmente. Si tratta di una falsità, soprattutto per via del fatto che il pvc, a dispetto di quanto potrebbero pensare in tanti, si può riciclare senza problemi.

Questo materiale, tra l’altro, proprio per via del fatto di essere stato realizzato in epoca recente, viene sottoposto a ogni verifica possibile in merito alle regolamentazioni europee che riguardano la sicurezza. I vari marchi che producono pavimentazioni in pvc possono contare anche sulla certificazione CE e, di conseguenza, presentano una piena conformità in riferimento alla sicurezza rispetto alla potenziale presenza di sostanze chimiche.

La durata di un materiale come il pvc non è bassa come in tanti potrebbero pensare. Se è vero da un lato che all’interno del pvc ci sia una componente di plastica, è sbagliato dire anche che tenda a deformarsi oppure che presenti una durata ridotta. Invece, la durata in media di un pavimento in pvc si aggira intorno ai 10 anni, mentre è in grado di assicurare sempre resistenza, stabilità e sicurezza.