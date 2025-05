Qualità della vita in Italia: un'analisi per fasce d'età

Scopri come le diverse province italiane si posizionano nella qualità della vita per le varie fasce d'età.

Introduzione alla qualità della vita in Italia

La qualità della vita in Italia varia significativamente a seconda delle fasce d’età, con province che si distinguono per il benessere degli anziani, delle opportunità per i giovani e delle condizioni per i bambini. Recenti indagini, come quella pubblicata da Il Sole 24 Ore, hanno messo in luce queste differenze, evidenziando come il Nord-Est del paese si posizioni in modo favorevole rispetto ad altre aree.

Bolzano e il benessere degli anziani

Bolzano emerge come la provincia con la migliore qualità della vita per gli over 65. Questo risultato è attribuibile a diversi fattori, tra cui il basso consumo di farmaci per malattie croniche e l’elevata spesa sociale dedicata agli anziani. Inoltre, la città vanta un’alta incidenza di biblioteche, che contribuiscono a un arricchimento culturale e sociale per questa fascia d’età. La qualità dei servizi e l’attenzione al benessere degli anziani sono elementi chiave che rendono Bolzano un modello da seguire.

Gorizia: opportunità per i giovani

Gorizia si conferma al vertice della classifica per i giovani, grazie a un ambiente stimolante e ricco di opportunità. Con il riconoscimento di Capitale europea della cultura transfrontaliera nel 2025, la città si distingue per la vivacità culturale e sociale. I dati mostrano che Gorizia ha un’ottima performance in termini di lavoro e di eventi dedicati ai giovani, posizionandosi tra le prime province per trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato. La bassa età media delle donne al primo parto è un ulteriore indicatore di un contesto favorevole per le nuove generazioni.

Lecco e la qualità della vita per i bambini

Lecco si distingue per la qualità della vita dei bambini, grazie a un ambiente sano e a opportunità sportive. La provincia ha ottenuto il primato nell’indice Sport e bambini, evidenziando l’importanza dell’attività fisica e delle competenze scolastiche. I risultati dei test Invalsi mostrano che Lecco eccelle anche in ambito educativo, contribuendo a un futuro promettente per i più piccoli. Inoltre, la bassa incidenza di delitti a danno dei minori rende Lecco un luogo sicuro per crescere.

Le sfide del Sud e delle grandi città

Al contrario, le province del Sud Italia e le grandi città affrontano sfide significative. Trapani e Caltanissetta occupano le ultime posizioni nelle classifiche dedicate agli anziani e ai bambini, rispettivamente. Le difficoltà economiche e il caro-affitti penalizzano le opportunità per i giovani nelle metropoli, con Roma, Napoli, Milano e Torino che si trovano tra le ultime 20 province. In queste aree, oltre il 30% del reddito medio è destinato agli affitti, limitando la qualità della vita.

Autonomia dei teenager: un quadro preoccupante

Un sondaggio realizzato da Eumetra ha rivelato che la maggior parte dei teenager italiani tra gli 11 e i 15 anni non gode di sufficiente autonomia. Solo un terzo di loro svolge i compiti scolastici in autonomia e meno del 40% partecipa ad attività sportive senza adulti. Tuttavia, il panorama cambia nel digitale, con il 78,4% che utilizza dispositivi tecnologici senza supervisione. Questo divario tra attività fisiche e digitali solleva interrogativi sul futuro dell’autonomia giovanile in Italia.