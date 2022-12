Papa Ratzinger è morto nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022, ecco per quando è stata fissata la data dei funerali: tutti i dettagli.

Papa Benedetto XVI è venuto a mancare nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022 ed è già stata fissata una data per i suoi funerali.

Ecco tutti i dettagli in merito.

I funerali di Papa Ratzinger: ecco quando e dove saranno celebrati

Joseph Ratzinger, per il mondo intero Papa Benedetto XVI, è morto all’età di 95 anni, nella mattinata di sabato 31 dicembre 2022.

I funerali di Papa Benedetto XVI saranno celebrati giovedì 5 gennaio 2023 alle ore 9.30 in Piazza San Pietro e saranno presieduti da Papa Francesco. Già a partire dalla mattinata del 2 gennaio 2023 la salma di Joseph Ratzinger verrà esposta nella Basilica di San Pietro.

Morte di Papa Ratzinger, nodo funerali e sepoltura: cosa accadrà?

La morte di Papa Ratzinger apre un nodo per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei funerali e per quanto concerne la questione sepoltura.

Già nei giorni scorsi si sono tenute delle riunioni in Vaticano per mettere a punto delle procedure.

Al momento non ci sono molte certezze, si ipotizza che la soluzione adottata sia quella di garantire al Papa emerito una cerimonia funebre solenne, che sarà comunque meno solenne di quanto lo sarebbe una cerimonia per un Papa regnante.

Inoltre, si sa già che la salma di Papa Ratzinger verrà esposta nella Basilica di San Pietro per quattro giorni, dal 2 gennaio 2023 al 5 gennaio 2023, mentre solitamente quando muore un Pontefice la salma si espone per nove giorni.

Per quanto riguarda la sepoltura, pare che per sua volontà, Benedetto XVI abbia deciso prima di morire di voler essere sepolto nelle grotte vaticane ed in particolare nella tomba appartenuta a Giovanni Paolo II.

H2: Matteo Bruni sui funerali di Papa Benedetto XVI: “Si svolgeranno nel segno della semplicità”

Secondo quanto è stato dichiarato da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede, i funerali di Papa Benedetto XVI si svolgeranno nella mattinata di giovedì 5 gennaio 2023, ecco quanto è stato dichiarato a riguardo: