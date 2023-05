Le sue qualità tecniche e la lunga avventura politica ne hanno fatto un personaggio molto in vista ed autorevole, ecco quanto guadagna Carlo Cottarelli, l’economista che ha lasciato il Pd. Un ritratto dell’ex premier prima di Conte fra indennità del Senato, incarichi alla Cattolica ed ospitate tv lo ha fatto Money. Nella primavera 2018 Cottarelli fu Presidente del Consiglio prima della nascita del primo governo Conte ed alle elezioni politiche 2022 era diventato senatore per conto del centrosinistra. Nello studio di Fabio Fazio poi Cottarelli ha annunciato le sue dimissioni da senatore avendo accettato un incarico presso l’Università Cattolica di Milano.

Quanto guadagna Carlo Cottarelli

“Questa cosa purtroppo non è compatibile con il Senato, e ho deciso di rinunciare alla posizione di senatore: mi dimetterò nella prossima settimana”. Cottarelli ha anche spiegato di essere “a disagio nel Pd di Schlein”. Ma quanto guadagna Carlo Cottarelli? A Palazzo Madama l’economista ha ricevuto un’indennità mensile lorda di 11.555 euro. In cifre netta si tratta di 5.304,89 euro a cui va a sommarsi una diaria di 3.500 euro. Ad essa poi bisogna aggiungere un rimborso per le spese di mandato pari a 4.180 euro. Infine ci sarebbero 1.650 euro al mese come rimborsi forfettari tra telefoni e trasporti.

Lo stipendio di un senatore della Repubblica

Money spiega che i componenti del Senato “percepiscono ogni mese uno stipendio da 14.634,89 euro contro i 13.971,35 euro incassati dai deputati”. C’è poi l’assegno di fine mandato pari all’80% dell’importo mensile lordo dell’indennità moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo. E il nuovo incarico alla Cattolica di Milano? Su quello Cottarelli ha spiegato che “io andrei a farlo gratuitamente, si fa per spirito di servizio. Consiste in avere 15-20 personaggi senior che hanno avuto una carriera brillante, li chiamo senatori della cultura, che andrebbero a visitare scuole in tutta Italia, a parlare di economia, diritto, costituzione, e di come si comunicano queste cose”. Cottarelli è stato anche un apprezzato ospite fisso della trasmissione Che tempo che fa quando andava in onda su Rai Uno ed il suo cachet era di 6.500 euro a puntata.