Tipologia e configurazione della scala e modello di riferimento del dispositivo sono solo alcuni dei fattori che determinano quanto può costare un montascale per anziani o per disabili. Prima di procedere all’acquisto è importante tener conto di tutte queste differenze: chiedere un preventivo al fornitore, ascoltando il parere di un professionista del settore, aiuta a identificare la miglior soluzione possibile in base alle specifiche esigenze.

Al di là di questo, però, è utile farsi un’idea sui vantaggi che questi dispositivi apportano nella vita di tutti i giorni, oltre che sui montascale più economici in rapporto qualità-prezzo.

Quanto può costare un montascale: informazioni utili

Ad influenzare il costo di un apparecchio per il superamento delle barriere architettoniche, come accennato, vi sono una serie di variabili da considerare. Esistono diversi tipi di montascale: la prima distinzione da fare è tra quelli a poltroncina, più adatti a chi ha una mobilità ridotta, e quelli a piattaforma, pronti ad accogliere una persona in sedia a rotelle. Ogni montascale, poi, ha delle peculiarità diverse, caratteristiche che ne influenzeranno l’importo finale. Anche lunghezza, pendenza e conformazione della scala sulla quale collocare il montascale andranno a ripercuotersi sul prezzo. È inevitabile infatti che rampe più lunghe, oppure che si snodino lungo curve articolate, vadano a richiedere soluzioni più complesse e, di conseguenza, onerose. In relazione al prezzo conclusivo c’è da tener conto anche del marchio e della qualità del bene: aziende che producono dispositivi di alta qualità, come Elelift, offrono maggiore affidabilità e durata. Vi sono, infine, ulteriori dinamiche legate ai costi d’installazione e manutenzione post vendita del prodotto. In merito al primo punto, l’allacciamento del montascale, che viene effettuato in giornata senza alcuna opera muraria, può essere compreso nel prezzo totale. C’è da stare attenti, però, ad eventuali addebiti ulteriori che potrebbero essere presenti all’interno del contratto. Ad appesantire la spesa, infatti, possono subentrare fattori come l’ubicazione geografica e la complessità dell’installazione. Eventuali piani di manutenzione e servizi successivi alla vendita, talvolta consigliati dalla stessa azienda, non sono da scartare a priori: se è vero che possono influire sull’entità dell’importo complessivo, è altrettanto vero che garantiscono maggiore tranquillità e assistenza al consumatore in caso di guasti. Prima di concludere l’acquisto, infine, è bene tener conto delle possibili agevolazioni fiscali o di programmi di finanziamento che vadano ad abbattere, nei limiti del possibile, la somma finale.

I vantaggi di un montascale per anziani o disabili

Avere un montascale per anziani o persone disabili nel proprio appartamento porta con sé una serie di vantaggi, migliorando notevolmente la qualità di vita e l’autonomia del fruitore. L’apparecchio, infatti, permette di superare senza sforzi eccessivi o pericolo di cadute un ostacolo arduo come le scale. L’utente ne beneficerà in termini di indipendenza, senza il bisogno di ricevere assistenza continua da soggetti terzi. Ciò non fa altro che ridurre il carico di lavoro per gli eventuali caregiver, consentendo a questi ultimi di concentrarsi su altre attività domestiche prioritarie. Il montascale garantisce la massima sicurezza durante l’uso: appositi dispositivi come le cinture di sicurezza, i sensori anti-ostacoli e i sistemi di frenata automatica impediranno qualsiasi incidente. Comodo, adattabile alle diverse necessità dell’appartamento, intuitivo e facile da usare: il montascale è personalizzabile secondo svariate configurazioni, per adeguarsi alle specifiche esigenze. Può essere collocato in una vasta gamma di spazi domestici, per via della sua naturale flessibilità a seconda di differenti configurazioni di scale e stanze. La presenza di questi apparecchi in casa, poi, contribuisce ad aumentare il valore di un immobile, rendendolo più appetibile e attraente, per via della ritrovata accessibilità, agli occhi di un pubblico più ampio. L’abitazione risulterà dunque più allettante anche in caso di vendita futura.