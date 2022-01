Quanto resta in carica il presidente del Parlamento europeo?

Quali sono le funzioni del presidente del Parlamento europeo? Il ruolo è sempre più influente nelle vicende internazionali

Presidente del Parlamento europeo: quanto dura il mandato?

Secondo lo statuto in vigore in ogni legislatura del Parlamento europeo si devono alternare due presidenti, poiché il presidente viene eletto per un mandato di due anni e mezzo, metà esatta della legislatura.

Presidente del Parlamento europeo: il ruolo

Il presidente del Parlamento europeo ha un ruolo davvero importante all’interno delle dinamiche dell’Unione. Egli ha innanzitutto un ruolo di coordinamento e supervisione di tutte le attività dell’assemblea, si assicura che vengano seguite le procedure prescritte dal regolamento e vigila sulle attività del Parlamento e delle sue commissioni. Inoltre rappresenta il Parlamento in tutte le questioni giuridiche e nelle relazioni internazionali e infine appone la sua firma all’adozione finale del bilancio della Ue.

Presidente del Parlamento europeo: il rapporto con le altre istituzioni

Il presidente del Parlamento europeo partecipa al Consiglio europeo, introducendo il summit tra i capi di Stato e di governo con un discorso nel quale chiarisce quali sono le priorità dell’Europarlamento.