Quarantenne travolto e ucciso da un camion, si pensa ad un suicidio

Quarantenne peruviano travolto e ucciso nella notte da un camion nella zona di in Lungobisagno Dalmazia

Nelle ore successive alla tragedia qualcuno lo avrebbe visto gettarsi sotto il veicolo ma è tutto da chiarire in merito ad un quarantenne travolto e ucciso da un camion per cui si pensa ad un suicidio. L’uomo è stato centrato dal mezzo pesante a Genova e la polizia locale sta indagando sulle dinamiche e sulla cause dell’incidente. Il dato è che un pedone è stato investito e ucciso nella notte da un mezzo pesante.

Quarantenne travolto e ucciso da un camion

Il dramma si è consumato in Lungobisagno Dalmazia attorno a mezzanotte e venti. Da quanto si apprende la vittima è deceduta sul posto malgrado l’intervento dell’automedica del 118 e dell’ambulanza. Sulla dinamica dell’evento sono scattate le indagini della polizia locale di Genova e la strada è rimasta chiusa nel tratto compreso tra Ponte Guglielmetti e la rotonda di Ponte Carrega.

Le testimonianze sulla dinamica della tragedia

E dopo qualche ora l’ipotesi della distrazione fatale sembra aver perso corpo: l’uomo ucciso da un un mezzo dell’Amiu in Lungobisagno Dalmazia potrebbe aver scelto di uccidersi. Stando a quanto rilevato dalla polizia locale attraverso l’ascolto di alcuni testimoni infatti pare che la vittima, un 40enne di origine peruviana, si sia gettato volontariamente contro il camion. Le testimonianze sul caso di specie sono tutte da vagliare.