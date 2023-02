Quarto Grado, caso Alice Neri: parla la moglie di Mohamed: "Mio marito è innocente"

La moglie di Mohamed ha rotto il silenzio per la prima volta. La donna sostiene che il marito che non c'entri nulla con l'omicidio di Alice Neri.

Le indagini proseguono e sono diversi gli aspetti ancora da chiarire sulla morte di Alice Neri, la giovane ritrovata carbonizzata nella sua auto a Concordia.

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 3 febbraio, Liza Kladou, la moglie di Mohamed, l’uomo accusato di aver ucciso Alice, si è detta convinta dell’innocenza del marito: “Lui è un bravo ragazzo”.

Stasera per la prima volta parla in tv la moglie di Mohamed: “Non ha ucciso Alice” Ora a #Quartogrado pic.twitter.com/8kNdTYqM2t — Quarto Grado (@QuartoGrado) February 3, 2023

Quarto Grado, parla la moglie di Mohamed: “È un bravo ragazzo”

La donna ha spiegato che è rientrata in Italia per venire a trovare Mohamed in carcere. Nel rispondere le domande alla giornalista si è detta convinta della sua innocenza: “È un bravo ragazzo. Lo conosco da due anni e qualcosa. Ci siamo sposati perché eravamo molto innamorati”.