Quarto Grado, Messina Denaro girava alla luce del sole con la Giulietta: le immagini

Sono passati ormai circa 10 giorni da quando Matteo Messina Denaro è stato arrestato.

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 27 gennaio, sono stati puntati i fari sull’arresto del boss.

Alcune telecamere di Campobello di Mazara hanno mostrato come Messina Denaro girasse per le strade del comune siciliano alla luce del sole, in pieno giorno a bordo dell’Alfa Romeo Giulietta che è stata rinvenuta circa una settimana fa. Queste immagini potrebbero rivelarsi importanti per comprendere quali spostamenti faceva il boss nelle ore precedenti al suo arresto.

Quarto Grado, le immagini riprendono Messina Denaro poco prima dell’arresto

Le immagini mostrate in trasmissione sono state riprese dalle telecamere di Campobello di Mazara circa due giorni prima di essere arrestato alla clinica La Maddalena. In particolare sono quattro i passaggi che l’occhio elettronico ha catturato: nella mattina del 14 gennaio tra le 11 e le 11.12, quando si è recato al supermercato di viale Risorgimento. Nella mattinata di domenica 15 gennaio la telecamera lo ha immortalato tra le 12.13 e le 13.50.

Che cosa ha fatto in quell’ora e mezza? Anche su questo le forze dell’ordine stanno indagando.

Emergono alcuni dettagli sull’Alfa Romeo Giulietta

L’inviato nel corso della diretta ha fornito alcuni dettagli in più sulla macchina sulla quale si trovava Messina Denaro. I due fiancheggiatori Giovanni Luppino e il figlio Vincenzo – è stato ricordato – avevano sempre detto di non aver mai visto l’Alfa Romeo Giulietta.

In uno dei foglietti sequestrati a Luppino tuttavia si legge: “Guarnizione sportello Lato guida di Giulietta 1.6 ultima serie”. Si tratterebbe in altre parole dello stesso modello e della stessa cilindrata: come potrebbe essere possibile?