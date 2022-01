Quirinale, Crosetto: mio nome? Centrodestra dice stop alla bianca

Roma, 26 gen. (askanews) – “E’ l’indice che il centrodestra non vuole più votare scheda bianca. E hanno buttato lì il mio nome. È difficile trovare un accordo nelle riunioni condominiali, figurariamoci trovare un accordo sul presidente della Repubblica. Non è facile, è una scelta che dura 7 anni. Va fatta tenendo conto di tutti gli aspetti”. Così Guido Crosetto, che ha ottenuto decine di voti nella terza votazione per il Presidente della Repubblica.