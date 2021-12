Quirinale, l’ipotesi: “Elisabetta Belloni al Governo al posto di Mario Draghi?”

Una nuova ipotesi arriva dal Quirinale, se Mario Draghi diventasse Presidente della Repubblica sarà Elisabetta Belloni a sostituirlo?

Elisabetta Belloni e Mario Draghi: chi sarà il Presidente della Repubblica?

Come sappiamo Mario Draghi potrebbe diventare il nuovo Presidente della Repubblica, lasciando Palazzo Chigi in anticipo rispetto al 2023 per approdare al Quirinale.

Se questa ipotesi si verificasse secondo molti si arriverebbe ad una caduta di Governo, cosa che si vorrebbe evitare.

Elisabetta Belloni e Mario Draghi: una donna Presidente?

Recentemente si è molto parlato anche dell’ipotesi che sia una donna a diventare Presidente della Repubblica. Liliana Segre ha già declinato l’offerta, altri nomi possibili sono quelli di Emma Bonino, Rosy Bindi, Anna Finocchiaro per il centrosinistra, e della presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e di Letizia Moratti per il centrodestra.

Quella più nominata e che forse metterebbe d’accordo più fronti sarebbe però Elisabetta Belloni, ora a capo dei Servizi Segreti.

Elisabetta Belloni e Mario Draghi: al Governo

Per la Belloni non si tratterebbe però dell’unica ipotesi, come svela un politoco al lavoro sul dossier quirinalizio: “Se davvero Draghi vuole diventare presidente, nessuno sarà in grado di fermarlo. A quel punto, bisognerebbe assicurare un nuovo governo e bisognerebbe dargli un’impronta di novità, mettendo da parte l’ipotesi grigia del ministro dell’Economia Daniele Franco.

A quel punto, chi meglio di una donna, e chi meglio di Elisabetta Belloni?”