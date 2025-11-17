Quizartinib: una rivoluzione nella cura della leucemia mieloide acuta in Italia

Quizartinib è un'opzione terapeutica innovativa e promettente per il trattamento della leucemia mieloide acuta, offrendo nuove speranze ai pazienti affetti da questa patologia.

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una delle forme più aggressive di cancro del sangue, colpendo prevalentemente gli adulti. Recentemente, il farmaco quizartinib ha ottenuto l’approvazione per la rimborsabilità in Italia, offrendo nuove speranze ai pazienti affetti da leucemia mieloide acuta con mutazione Flt3-ITD. Questo trattamento rappresenta un passo avanti significativo nella lotta contro questa malattia devastante.

La malattia e il contesto attuale

La leucemia mieloide acuta è caratterizzata dalla rapida proliferazione di cellule mieloidi anomale, che compromettono la produzione di cellule del sangue normali nel midollo osseo. Ogni anno, in Italia, si registrano circa 2.000 nuovi casi. La malattia colpisce prevalentemente le persone anziane, con un’età media alla diagnosi di circa 68 anni. Le opzioni terapeutiche tradizionali, come la chemioterapia, risultano spesso insufficienti, con un tasso di recidiva che varia dal 40% al 50%, anche dopo un trattamento iniziale efficace.

Quizartinib e il suo meccanismo d’azione

Quizartinib è un inibitore orale della tirosin-chinasi progettato per colpire specificamente le mutazioni Flt3-Itd. Questo farmaco ha mostrato di poter incrementare significativamente la sopravvivenza globale dei pazienti, riducendo il rischio di mortalità del 22% rispetto ai trattamenti standard. I risultati dello studio Quantum-First, pubblicato su The Lancet, evidenziano l’efficacia di quizartinib in combinazione con la chemioterapia tradizionale, seguita da una terapia di mantenimento.

Il ruolo del supporto nella cura

Nonostante i progressi nella terapia farmacologica, è fondamentale garantire un supporto globale ai pazienti. Davide Petruzzelli, presidente dell’associazione ‘La lampada di Aladino Ets’, sottolinea l’importanza dell’assistenza psicologica e nutrizionale, oltre alla gestione del follow-up. La qualità della vita dei pazienti deve essere al centro dell’approccio terapeutico, in particolare per i più vulnerabili, come gli anziani.

Necessità di una rete di supporto

Esiste già una Rete nazionale dei tumori rari, ma la sua implementazione è ancora limitata. È essenziale sviluppare una rete istituzionalizzata che permetta un accesso omogeneo ai servizi sanitari. Petruzzelli evidenzia che, sebbene ci siano buoni piani e risorse, è necessario tradurre queste intenzioni in azioni concrete per garantire che ogni paziente riceva le cure necessarie.

Prospettive future per il trattamento della leucemia mieloide acuta

La disponibilità di quizartinib segna un significativo passo avanti nel trattamento della leucemia mieloide acuta Flt3-Itd positiva. L’implementazione di terapie mirate, unita a un supporto adeguato per i pazienti, offre speranze concrete per un miglioramento nella gestione di questa malattia. È essenziale che la collaborazione tra ospedali, istituzioni e associazioni di pazienti continui a essere una priorità per garantire che i benefici derivanti dai nuovi trattamenti siano accessibili a tutti.