Rafael Toloi è stato derubato: ladri in casa durante la partita con il Bologna

Ladri in casa di Rafael Toloi: il calciatore è stato derubato durante la par...

I ladri sono entrati in casa di Rafael Toloi durante la partita con il Bologna. Si tratta del sesto calciatore dell'Atalanta derubato mentre gioca.

La lista dei calciatori dell’Atalanta derubati mentre giocano si continua ad allungare. Il sesto è il capitano Rafael Toloi. Come riportato dall’Eco di Bergamo, i ladri hanno sfondato la porta blindata dell’appartamento del quartiere Santa Lucia in cui il calciatore vive dal 2015 con la sua famiglia e hanno rubato gioielli e orologi di valore. Il calciatore ha scoperto quanto accaduto una volta tornato dallo stadio e ha contattato la polizia.

Negli ultimi anni sono stati sei i calciatori derubati durante le partite, tra cui Jérémie Boga a Dalmine, Luis Muriel, Juan Musso e Gianluca Scamacca a Bergamo e Merih Demiral a Torre de’ Roveri. Il sospetto è che ad agire sia la stessa banda, probabilmente in possesso di informazioni sulle abitazioni dei calciatori. Il colpo più ingente è stato fatto a dicembre 2020 a casa di Luis Muriel, per un valore di 300 mila euro. Nell’ottobre 2022 è stato derubato il portiere Juan Musso e nel dicembre dello stesso anno era toccato a Boga. Pochi giorni dopo era stato derubato anche Merih Demiral, difensore turco. L’ultimo furto prima di quello ai danni del capitano è avvenuto a casa di Scamacca, in centro a Bergamo.