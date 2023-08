Brutto rientro dalle vacanze per Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha subito un furto da parte dei ladri, che le hanno completamente svaligiato casa. L’ex prof di Amici si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social

“Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici 3 giorni di vacanza che ho organizzato quest’estate“, ha esordito Anna Pettinelli su Instagram. L’ex professoressa di canto di Amici ha subito un furto da parte di alcun malviventi che hanno approfittato della sua assenza per svaligiare il suo appartamento di Roma.

Anna ha proseguito:

“Vorrei ringraziarli per avermi portato via OGNI oggetto o ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare). Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire in casa mia e lo stare nella mia beata solitudine. Ma paura soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza”.