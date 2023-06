Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo sono una coppia?

Andrea Di Carlo è il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli? Pare proprio di sì. La speaker radiofonica avrebbe ritrovato il sorriso accanto al manager dei Vip, ex compagno di Arisa.

Secondo il settimanale Novella2000, Anna Pettinelli e Andrea Di Carlo si starebbero frequentando. Lei esce da una lunga relazione con Stefano Andrea Macchi, recentemente diventato papà per la prima volta dalla nuova compagna Elisa D’Ospina. Lui, invece, ha archiviato da qualche tempo la relazione con Arisa.

Su Novella2000 si legge:

“Sembrerebbe che la speaker abbia intrapreso una nuova conoscenza. (…) Sembrerebbe infatti che stia frequentando Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style. L’agente, come dicevamo, in passato ha avuto una turbolenta storia d’amore con Arisa e tra loro non sarebbe finita nel migliore dei modi. E ora a circa un anno e mezzo dalla rottura pare abbia trovato una nuova sintonia con Anna Pettinelli”.