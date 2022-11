Anna Pettinelli contro Antonino Spinalbese: l'ex prof di Amici non ha alcun dubbio, il Vippone è un "narcisista patologico".

Quanto accaduto al GF Vip tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli continua a far discutere.

A dire la sua anche Anna Pettinelli, che si è scagliata senza mezzi termini contro l’ex compagno di Belen Rodriguez.

Anna Pettinelli contro Antonino Spinalbese

L’atteggiamento che Antonino Spinalbese ha avuto con Oriana Marzoli al GF Vip continua a dividere l’opinione pubblica. Qualcuno è dalla parte di Sonia Bruganelli, che difende il Vippone, mentre altri sposano il pensiero di Giulia Salemi, che si è schierata con la bella venezuelana. Dello schieramento dell’influencer persiana fa parte anche Anna Pettinelli che, via Twitter, si è scagliata contro Antonino.

Il cinguettio di Anna fa il pieno di like

La Pettinelli ha cinguettato:

“Incredibile come Antonino sia così conteso. Non c’è nulla da fare, alle donne mancano gli strumenti per riconoscere un narcisista patologico“.

Le parole di Anna hanno riscosso un grande successo. Sono molti, infatti, i fan che credono che Belen Rodriguez abbia fatto bene a mollare un soggetto come Spinalbese.

Antonino e Oriana dividono l’opinione pubblica

Quanto accaduto tra Antonino e Oriana continua a dividere l’opinione pubblica. Facendo un’analisi obiettiva della situazione, tutto appare molto chiaro: Spinalbese ha giocato con la Marzoli e poi l’ha scaricata. La bella venezuelana ha assecondato il game, ma pensava di avere più potere, o meglio di poter marciare ancora un po’ sulla love story da reality. Non si tratta di rispetto delle donne o di pessima figura in tv, ma di semplici dinamiche che, come accade nella vita reale, possono essere tranquillamente evitate, basta volerlo.