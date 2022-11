GF Vip, Oriana contro Sonia Bruganelli: "Ca**ate, ma vaff*****o"

L’ultimo appuntamento del GF Vip ha visto andare in scena diversi scontri.

Uno di questi ha visto come protagoniste Oriana Marzoli e Sonia Bruganelli. La bella venezuelana si è scagliata contro l’opinionista.

GF Vip: Oriana contro Sonia Bruganelli

Uno dei momenti epici dell’ultima puntata del GF Vip è stato il blocco su Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez non ha fatto altro che confermare il suo copione e la bella venezuelana è finita più volte in lacrime, in perfetto stile soap opera.

E’ per questo che Sonia Bruganelli si è scagliata contro la Vippona, facendole un discorso che lei non ha accettato per niente.

L’attacco di Sonia ad Oriana

Sonia, rivolgendosi ad Oriana, ha tuonato:

“Io sto vivendo un imbarazzo empatico enorme. Perché sinceramente preferivo Oriana quando faceva la donna tutta d’un pezzo. Adesso vederla che elemosina amore mi fa davvero sentire male. Perché non è credibile. Io lo capisco che possa essere delusa. Però è vero anche che una donna che entra in una cosa e dopo sette giorni vive tutta questa intimità con un uomo, non vuol dire che dopo debba per forza creare una storia d’amore. Credo che lei abbia il problema di aver fatto una brutta figura. Non penso proprio si sia innamorata. Ogni volta che vede una telecamera piange. Sembra che gli stai elemosinando dei sentimenti”.

Fin dalle prime parole, Oriana non ha minimanente accettato il ‘rimprovero’ di Sonia.

Oriana al vetriolo su Sonia

Oriana, offesa dal discorso di Sonia, ha replicato:

“Io innamorata? Questo non l’ho mai detto. Ma le telecamere ci sono ovunque e tutto il giorno, se piango mi riprendono. Sai che c’è con te? Come donna, mamma mia, non so cosa pensare di te. Dovresti metterti nei panni di un’altra donna. E non mi chiamare tesoro! Senti, non ti voglio nemmeno ascoltare, non mi va. Tu non sei dentro di me e non puoi sapere cosa provo e penso!”.

Poco dopo, approfittando di uno stacco pubblicitario, la Marzoli ha tuonato: