GF Vip, Oriana contro Antonino: "L'unico che non ha tatto sei tu!"

Durante la pausa pubblicitaria al GF Vip, Oriana Marzoli è tornata a scagliarsi contro Antonino Spinalbese.

Oriana Marzoli contro Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli è stata scaricata in malomodo da Antonino Spinalbese al GF Vip e, a seguire, lo spezzino è tornato a interessarsi alle sue amiche “speciali”, Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini, lasciandola con un pugno di mosche. Durante la pausa pubblicitaria al GF Vip, Oriana è tornata ad affrontare Antonino, contro cui ha tuonato:

“Io pensavo che eri diverso. Tu caro Antonino dici che io non ho tatto, ma qui l’unico che non ha tatto sei tu.

Mi sono sentita di troppo e come se non fossi contata nulla per te. Quello che è successo non mi ha fatto stare bene e lo sai benissimo”, ha tuonato, e ancora: “Tu pensi sempre a te, ma ti metti nei miei panni? A me danno fastidio tante cose come a te sappilo. Anche l’altro giorno mi hai detto che ti volevi allontanare. Io allora ho detto che ti sarei rimasta amica, anche se non mi andava.

L’ho detto per provare a fare un percorso più tranquillo. Tu però hai fatto l’amicizia esagerata con Giaele e adesso questo con Ginevra. Ma tu pensi che io sto bene adesso?”.

Antonino, che durante la diretta ha dovuto vedersela direttamente con il conduttore Alfonso Signorini, ha replicato che, a suo avviso, Oriana avrebbe fatto una figura migliore della sua. “Senti ma cosa ti ho fatto? Ho cercato di essere il più delicato possibile.

Non ho mai voluto farti andare in imbarazzo. Che cosa devo fare dimmelo. Sono stato attaccato io stasera e non te. Tu hai fatto una bella figura“, ha risposto. Le cose tra i due avranno ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.