GF Vip, Signorini gela Antonino: "Comincio a capire meglio Belen"

Nelle ultime ore al GF Vip Alfonso Signorini ha deciso di affrontare Antonino Spinalbese dopo quanto accaduto tra lui e Oriana Marzoli.

Alfonso Signorini gela Antonino

Dopo una notte di passione al GF Vip, Antonino Spinalbese ha deciso di troncare la sua liaison con Oriana Marzoli a causa di una frase di lei su sua figlia. A seguire lo spezzino ha affermato di non sentirsi capito da Oriana in quanto padre e ha ammesso che la sua donna ideale debba piacere anzitutto a sua figlia. Alfonso Signorini ha messo l’hair stylist con le spalle al muro affermando: “Però sotto le coperte non c’è più la figlia?”.

E ancora (in merito a quanto affermato da Antonino su Oriana, ossia che lei sia una Porsche mentre lui vorrebbe una Ferrari):

“Si è trattato di un discorso un filino maschilista”, ha detto il conduttore, a cui Antonino ha risposto: “Era un’associazione a una tua ospite in studio”. Signorini allora ha replicato: “Ah, perché tu vuoi la Lamborghini? Ma sei un para**lo. Oriana, ribellati!“. A seguire il conduttore ha gelato l’hair stylist affermando di aver compreso meglio perché Belen abbia deciso di archiviare la loro storia.

“Adesso io comincio a capire un po’ meglio Belen. Belen sei in tutti noi, ciao Belen”, ha dichiarato il conduttore, mentre Oriana ha dato prova di voler definitivamente archiviare la relazione con Antonino. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?