Ragazza di 18 anni scomparsa a Trento mentre va a scuola: ricerche in corso

A Trento, una ragazza di 18 anni è scomparsa mentre si stava recando a scuola. I genitori hanno segnalato la sparizione. Le ricerche sono in corso.

Ragazza di 18 anni scomparsa a Trento mentre va a scuola

Dramma in Val Pusteria dove una ragazza di 18 anni è misteriosamente scomparsa. Le tracce della giovane sono state perse nella giornata di sabato 24 settembre, in prossimità della frazione di Povo, situata nelle vicinanze del capoluogoTrento. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la 18enne è uscita di casa, zaino in spalla, nella mattinata di sabato salendo in sella alla sua bicicletta elettrica per andare a scuola.

La scomparsa della ragazza è stata segnalata nel pomeriggio del 24 settembre dai suoi genitori nel momento in cui si sono resi conto che la figlia non rincasava da scuola.

Poche ore dopo la segnalazione della sparizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto lo zaino e la bici dell’adolescente poco distante dalla sua abitazione.

Ricerche in corso

Secondo quanto riferito da L’Adige, a partire dall’alba di domenica 25 settembre, le operazioni di ricerca sono state ampliate e hanno coinvolto anche decine di soccorritori. In un primo momento, le ricerche hanno riguardato i vigili del fuoco volontari del corpo di Cognola, coadiuvati dal Soccorso alpino, che hanno battuto i sentieri e le radure che percorrono la zona di Cognola e San Donà fino a raggiungere il Calisio.

Proprio nell’area di Cognola e San Donà, alcuni testimoni hanno riferito di aver avvistato l’adolescente prima della sua scomparsa.

Mentre erano in corso le operazioni, inoltre, gli operatori del soccorso alpino hanno affermato di aver udito le grida di una ragazza che avrebbe potuto essere la 18enne bisognosa di aiuto. La tesi, tuttavia, non ha ancora trovato alcun riscontro.