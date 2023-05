Si barcolla ancora nel buio sul caso della ragazza di 29 anni incinta di sette mesi che è scomparsa a Senago: in attesa di sviluppi, è stato comunicato che le ricerche di Giulia Tramontano verranno condotte in un’area più circoscritta del comune della città metropolitana di Milano.

Ragazza incinta scomparsa a Senago, ricerche in una zona più circoscritta

A partire dalle ore 19:00 di mercoledì 31 maggio, le ricerche di Giulia Tramontano si stanno concentrando in un’area più circoscritta. In considerazione delle informazioni sinora diffuse, le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile – avviate nei giorni scorsi in attivazione del piano di ricerca di persone scomparse – si focalizzeranno in un’aria situata nei pressi di un campo di baseball presente a Senago. La zona, che è composta anche da una parte boschiva, si trova a meno di due chilometri dall’abitazione in cui l’agente immobiliare vive insieme al fidanzato.

A quanto si apprende, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile si avvarranno dell’aiuto dei cani molecolari durante le ricerche.

Le indagini e gli appelli della famiglia di Giulia Tramontano

Le indagini sulla scomparsa della 29enne incinta di sette mesi originaria della provincia di Napoli vanno avanti senza sosta. Per l’intera giornata di mercoledì 31 maggio, a Senago e nelle zone limitrofe, le forze dell’ordine hanno cercato la giovane donna.

La sparizione di Tramontano è stata denunciata nella giornata di domenica 28 dal fidanzato, 30 anni, che ha riferito di essere uscito in mattinata per andare a lavorare e di non aver più trovato la compagna in casa al suo ritorno. Nonostante nell’appartamento non siano stati trovati né il passaporto né il bancomat della donna, la famiglia non crede alla teoria dell’allontanamento volontario. I parenti della 29enne, infatti, hanno più volte ribadito che non avrebbe avuto motivo di sparire nel nulla e, tramite il format Chi l’ha visto e l’associazione Penelope, stanno lanciando appelli per ritrovare Giulia.

“L’ultimo contatto con la famiglia risale alla serata di sabato 27 maggio”, hanno scritto i familiari dell’agente immobiliare. Proprio dalla serata di sabato, il cellulare della donna risulta spento.

Il nuovo appello della sorella della ragazza scomparsa: “Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza”

Intanto, Chiara Tramontano, sorella della giovane scomparsa, ha postato un nuovo messaggio sui social. “Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo”, si legge.

“Noi cerchiamo Giulia. Stop. Noi non indaghiamo, non accusiamo, non creiamo storie. Fate altrettanto per favore. Vi chiedo la cortesia di far girare solo i nostri appelli, solo quello autorizzato da noi familiari”, ha aggiunto la ragazza.