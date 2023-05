Il pregiudicato era già stato accusato di associazione mafiosa con una sentenza definitiva per aver operato con Cosa nostra.

Sequestrato un negozio

L’uomo era stato arrestato grazie all’operazione Scrigno in quanto considerato elemento centrale della famiglia mafiosa di Paceco. Inoltre, i carabinieri del Ros e di Trapani lo avevano posto in custodia cautelare in carcere poiché era indagato per reati riguardanti stupefacenti aggravati dal metodo mafioso.

Il pregiudicato aveva ricevuto un altro provvedimento restrittivo per una presunta estorsione sulla vendita di un immobile.

L’uomo gestiva due attività commerciali

Dalle ricostruzioni degli investigatori l’uomo gestiva due negozi di frutta e verdura i cui titolari fittizi erano dei congiunti del pregiudicato.

Nel corso delle indagini si è scoperto che la titolare dell’attività vivesse in un’altra citta e non si occupava in nessun modo dell’attività commerciale.

L’accusa dei carabinieri

L’accusa per il pregiudicato e i suoi congiunti è di autoriciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori in concorso.

Nelle operazioni di sequestro sono state contestate anche delle sanzioni amministrative per la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto.

