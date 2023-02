Ragazza trovata morta allo Iulm, trovato un biglietto: "Scusate per i miei fallimenti"

Ragazza trovata morta allo Iulm, trovato un biglietto: "Scusate per i miei fa...

I carabinieri stanno ascoltando la famiglia della ragazza trovata morta allo Iulm a cui è stato trovato un biglietto: "Scusate per i miei fallimenti"

Sul terribile caso della ragazza trovata morta allo Iulm gli inquirenti hanno trovato un biglietto: “Scusate per i miei fallimenti”.

La 20enne rinvenuta priva di vita stamane in un bagno dell’ateneo aveva una sciarpa stretta al collo e i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. Il ritrovamento è avvenuto nell’edificio 5 che si trova su via Santander e da dove si accede anche al Giardino Iulm ad opera di un custode che all’apertura dell’ateneo, intorno alle 6:45, aveva dato l’allarme ai Carabinieri. Accanto al corpo sono stati proprio i militari del nucleo investigativo a trovare una lettera in cui parlava dei suoi “fallimenti nello studio”.

La studentessa era nata a Milano, era di origini sudamericane ed avrebbe usato la sciarpa legata ad una porta per strangolarsi. I carabinieri della stazione Barona e della sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo hanno rinvenuto un biglietto nella borsetta in cui la 20enne “manifestava l’intenzione di suicidarsi”.

Da quanto si apprende gli investigatori dell’Arma stanno rintracciando gli amici della 20enne per assumerli a Sit e in queste ore stanno sentendo i genitori, autori di una segnalazione di persona scomparsa avvenuta il 31 gennaio.

L’università ha comunicato la sospensione delle lezioni per la giornata di oggi, in segno di lutto.