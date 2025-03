Un atto di crudeltà nel cuore di Bari

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Bari, dove due ragazze sono state filmate mentre maltrattavano delle tartarughe nel Parco 2 Giugno. Le immagini, che mostrano una delle giovani lanciare una sigaretta contro un animale e poi colpirlo ripetutamente, hanno suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini. Questo comportamento non solo è inaccettabile, ma rappresenta anche un grave atto di crudeltà verso gli animali, che meritano rispetto e protezione.

La denuncia della Lega anti vivisezione

La Lega anti vivisezione (Lav) ha preso immediatamente provvedimenti, denunciando le ragazze alle forze dell’ordine. L’associazione, che ha recentemente aperto uno sportello a Bari per raccogliere segnalazioni di maltrattamenti, ha dichiarato che si tratta di un’azione organizzata per accumulare like sui social media. “Questi atti macabri non possono passare inosservati”, ha affermato un portavoce della Lav, sottolineando l’importanza di educare i giovani al rispetto degli animali e della natura.

Il ruolo dei social media nella diffusione della violenza

Questo episodio solleva interrogativi sul ruolo dei social media nella diffusione di comportamenti violenti e irresponsabili. La ricerca di approvazione online può spingere alcuni individui a compiere atti estremi pur di ottenere visibilità. È fondamentale che le piattaforme social assumano una posizione più attiva nel monitorare e rimuovere contenuti che promuovono la violenza e il maltrattamento degli animali. La società deve lavorare insieme per creare un ambiente in cui il rispetto per tutte le forme di vita sia una priorità.