Un passatempo inquietante

Negli ultimi mesi, la tratta ferroviaria Bologna-Milano è stata teatro di un fenomeno allarmante: un gruppo di ragazzini ha preso l’abitudine di lanciare oggetti di ogni genere dai cavalcavia sui binari. Biciclette, carriole, pali di legno e addirittura divani sono stati utilizzati come proiettili, creando situazioni di grave pericolo per i convogli in transito.

Questo comportamento, che potrebbe sembrare un gioco innocuo, ha avuto conseguenze ben più serie, causando danni ai treni e interruzioni del servizio.

Le indagini della Polizia Ferroviaria

La Polizia Ferroviaria, allertata da segnalazioni di danneggiamenti, ha avviato un’indagine che ha portato all’identificazione di alcuni dei responsabili. Si tratta di ragazzini minorenni, residenti nel Modenese, che hanno messo a rischio non solo la propria sicurezza, ma anche quella dei passeggeri e dei lavoratori ferroviari. Gli episodi, almeno dieci, si sono verificati nei pressi di Castelfranco Emilia, un’area che ora è sotto stretta sorveglianza.

Le conseguenze legali

La Procura per i Minori di Bologna ha preso in carico il caso, delegando la Polizia a effettuare perquisizioni nei confronti di tre dei ragazzi coinvolti. I reati contestati includono l’attentato alla sicurezza dei trasporti e l’interruzione di pubblico servizio. La Polizia ha sottolineato l’importanza di prevenire tali comportamenti, evidenziando i danni economici che possono derivare da simili atti irresponsabili. In un caso specifico, i danni stimati superano i 400 mila euro, un costo che ricade inevitabilmente sulla collettività.

Un appello alla responsabilità

Questa situazione mette in luce la necessità di un intervento educativo e di sensibilizzazione nei confronti dei giovani. È fondamentale che i ragazzi comprendano le conseguenze delle loro azioni e il potenziale rischio che comportano. La Polizia Ferroviaria ha lanciato un appello ai genitori affinché monitorino le attività dei propri figli e li guidino verso comportamenti più responsabili. La sicurezza ferroviaria è una questione che riguarda tutti e ogni piccolo gesto può fare la differenza.