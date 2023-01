A zonzo per le strade di Seregno con una grossa Fiat Croma: un ragazzino del posto ruba l'auto del padre per andare a comprare le sigarette

In Brianza un ragazzino ruba l’auto del padre per andare a comprare le sigarette.

Un 17enne viene fermato dalla polizia locale al volante della vettura come se niente fosse, in una specie di “starter pack” dell’età adulta che però lui, minorenne, di certo non ha. Da quanto si apprende il giovanotto era seduto al posto del conducente e nonostante fosse dietro il volante, come spiega bene Monza Today, “è bastato uno sguardo agli agenti per accorgersi che quel viso fosse giovane”.

Ragazzino ruba l’auto del padre per le sigarette

Di certo in predicato di esserlo per stare alla guida di quella grossa Fiar Croma. A quel punto gli agenti della polizia locale di Seregno hanno dato l’alt al veicolo e per il conducente, 17 anni, senza patente, “sono arrivati i guai”. Quella Fiat Croma infatti era stata notata nel pomeriggio di sabato 21 gennaio in via Verdi.

La pattuglia che lo ferma e la sorpresa

La pattuglia perciò aveva proseguito il suo servizio di verifica proprio con un controllo del mezzo.

L’auto era in sosta all’altezza di via Don Orione, ma “appena ha notato la vettura di ordinanza la Fiat ha accennato una ripartenza. Una volta fermato il conducente ha subito dichiarato di non essere in possesso della patente di guida e di avere 17 anni” e di essere andato a comprare le sigarette.