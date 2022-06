Tutto è accaduto nei pressi del Monumento alla Resistenza di Piazza San Pietro: ragazzo con problemi psichici deriso, picchiato e filmato su TikTok

Arriva dalla Campania la notizia di un ragazzo con problemi psichici deriso, picchiato e filmato su TikTok. I media spiegano che l’episodio di inaudita violenza in danno di un giovane problematico ma innocuo si è verificato ad Acerra, alle porte di Napoli.

Tutto sarebbe accaduto nella tarda serata di sabato 11 giugno, con un vero pestaggio in danno di una persona inerme. Il pestaggio è avvenuto contro un ragazzo con problemi psichiatrici e di alcolismo nella zona del Monumento alla Resistenza di Piazza San Pietro.

Picchiato ragazzo con problemi psichici

In città quel giovane è conosciuto da tutti e tutti sanno che non ha mai fatto del male ad alcuno. E non è la prima volta che questa violenta tortura accade: il giovane infatti pare sia oggetto di tantissimi video di dileggio sui social.

Ma cosa è successo? Che probabilmente sotto l’effetto dell’alcol si è denudato e i passanti hanno ripreso le immagini della vittima nuda e seduta accanto al monumento. All’ingiunzione di mettersi qualcosa addosso il ragazzo non reagisce e parte il pestaggio, con un uomo che inizia a colpire la vittima con calci alle gambe e al petto e “aiutato” a picchiare da un’altra persona che arriva poco dopo.

Finisce il pestaggio e inizia il dileggio

Si sentono urla che arrivano dai palazzi circostanti ed invocazioni a fermarsi ma nulla. Non fino a quanto il pestaggio non si è concluso con gruppi di adolescenti che arrivano a dileggiare il ragazzo.