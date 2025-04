Un 15enne è stato trovato in strada con una ferita alla testa, ora è in gravi condizioni.

Il ritrovamento del giovane

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato privo di sensi in strada. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 23.30, quando alcuni passanti hanno notato il giovane in condizioni critiche. La ferita alla testa ha destato immediatamente preoccupazione, portando i soccorritori a intervenire tempestivamente.

Trasporto d’urgenza all’ospedale

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove attualmente è ricoverato in gravi condizioni. I medici stanno monitorando attentamente la sua situazione, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia del giovane, in attesa di notizie più rassicuranti. La gravità della situazione ha messo in allerta anche le autorità locali, che stanno seguendo l’evolversi della vicenda con grande attenzione.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri

Immediatamente dopo il ritrovamento, i Carabinieri della stazione di Capaccio sono intervenuti sul posto per avviare le indagini. Al momento, le cause del ferimento del ragazzo rimangono poco chiare. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza per fare luce su quanto accaduto. La comunità è in attesa di risposte, mentre cresce la preoccupazione per la sicurezza dei giovani nella zona.

La reazione della comunità

Questo tragico evento ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Capaccio Paestum. Molti esprimono la loro solidarietà alla famiglia del ragazzo e chiedono maggiore attenzione da parte delle autorità per garantire la sicurezza dei giovani. La speranza è che le indagini possano portare a chiarimenti e che il giovane possa riprendersi al più presto. La comunità si unisce in un abbraccio collettivo, sperando in un esito positivo per questa triste vicenda.