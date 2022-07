Ragazzo di 31 anni picchiato perché polacco dopo aver chiesto informazioni a due sconosciuti

Un ragazzo di 31 anni sarebbe stato picchiato perché polacco: era arrivato a Londra da poco.

Un ragazzo di 31 anni di nome Kamil Sobala è stato picchiato selvaggiamente da due sconosciuti fuori da un pub londinese, dopo aver chiesto loro alcune informazioni. L’aggressione sarebbe avvenuto perché il giovane era polacco. L’episodio è avvenuto nella serata del 18 giugno scorso.

L’uomo si trovava nella capitale britannica soltanto da un’ora. Kamil è stato pestato a sangue riportando diverse ferite e contusioni. Aiutato da alcuni passanti, Sobala è stato portato in ospedale.

Ragazzo picchiato perché polacco: lasciato a terra privo di sensi

Come informa FanPage, i due balordi avrebbero lasciato Kamil Sobala a terra e privo di sensi, per poi allontanarsi immediatamente. Il 31enne è stato trovato da alcuni passanti, che poi hanno avvertito i soccorsi.

Sobala stato portato in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure necessarie. Ha in seguito raccontato alle forze dell’ordine quanto accadutogli. Il giovane ha dichiarato di aver chiesto a due sconosciuti alcune informazioni e di essere stato picchiato dopo aver detto di essere polacco.

Aveva già vissuto in Regno unito

Kamil Sobala ha precisato di aver vissuto in Regno unito già in passato, ma in seguito aveva dovuto fare ritorno in Polonia.

Qualche mese fa aveva deciso di tornare nuovamente in Gran Bretagna alla ricerca di un impiego.