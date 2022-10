La testimonianza di Niccolò, l'amico del ragazzo travolto e ucciso sul marciapiede della Cristoforo Colombo a Roma.

Francesco Valdiserri, il ragazzo travolto e ucciso su un marciapiede della Cristoforo Colombo a Roma, è letteralmente volato. Così ha raccontato il suo amico presente sul luogo dell’incidente.

Ragazzo travolto e ucciso sul marciapiede, l’amico: “Ho visto Francesco volare”

Niccolò è vivo per miracolo, la macchina che ha ucciso il suo amico Francesco non l’ha preso per qualche millimetro. Il ragazzo adesso è sotto choc ma è riuscito, a mente lucida, a raccontare che l’amico è volato dopo essere stato colpito dalla macchina guidata dalla 23enne ora accusata di omicidio stradale.

Il dolore di Niccolò e della famiglia di Francesco

Francesco e Niccolò erano migliori amici, avevano una band insieme ad altri ragazzi chiamata “Origami smiles“.

Quella sera erano andati al cinema a vedere un film ed era stata una serata felice, come tutte quelle dei ragazzi di 18 anni. Purtroppo però, tornando a casa, è cambiato tutto. Francesco ha perso la vita e Niccolò sarà per sempre segnato da quanto ha visto. I genitori della vittima sono distrutti e lo dimostrano anche i tweet della madre di Francesco, che ha scritto: “Gli eroi sono tutti giovani e belli.

Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio“.

Ecco chi è òa responsabile della morte di Francesco

La responsabile dell’omicidio invece dovrà vivere con il senso di colpa per tutta la vita, oltre a dover scontare una dura pena vista l’accusa di omicidio stradale. Il suo nome è Chiara Silvestri, 23 anni. Era ubriaca quando ha causato l’incidente e, dalle analisi, sono state anche trovate tracce di cannabis nel suo organismo.