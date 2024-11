È incerto il futuro televisivo di Bruno Vespa: il conduttore di Porta a Porta, veterano della Rai, ha rilasciato un’intervista a Un giorno da pecora e le sue parole rischiano di non passare inosservate.

Leggi anche: Namite Selvaggi trionfa a Io Canto Generation: un talento da seguire

Rai, contratto in scadenza per Bruno Vespa

Il giornalista di Porta a Porta, alla presenza di Giorgio Lauro e di Marisa Laurito (in sostituzione di Geppi Cucciari), ha spiegato di essere in scadenza di contratto con la Rai e il rinnovo non pare così scontato: “Il contratto scade l’anno prossimo, in agosto. Chissà… vediamo, sono successe tante cose, ho visto che la Rai è stata tanto generosa, giustamente, con tanti colleghi, e non vorrei trovarmi spiazzato, mettiamola così. Dobbiamo parlarne, dobbiamo parlarne…“.

Quale sarà il futuro di Bruno Vespa? C’è la chiamata da Mediaset

Lo stesso Vespa ha rivelato che ci sono state offerte da Mediaset, sia ai tempi di Silvio Berlusconi sia nel periodo più recente: Pier Silvio Berlusconi, infatti, lo avrebbe contattato tempo fa. “A me hanno chiesto di andare a Mediaset. Prima Berlusconi e poi me lo ha richiesto l’anno scorso Pier Silvio. Ho detto no perché sono nato a 18 anni alla Rai e, nonostante ci abbia rimesso parecchi soldi, sono rimasto” e, alla domanda di quanto avesse offerto Berlusconi, Bruno Vespa risponde: “Se fossi andato prima di ‘Cinque Minuti’ esattamente il doppio“.

Leggi anche: Lazza diventa papà: è nato il piccolo Noah