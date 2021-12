Rai1, la direttrice Monica Maggioni: “Nel mio Tg non daremo voce ai No Vax”

Al TG1 non verrà dato spazio ai no vax in nome della competenza e dell'informazione scientifica: lo ha affermato la direttrice Monica Maggioni.

La direttrice del Tg1 Monica Maggioni ha affermato che l’informazione della prima rete nazionale negherà la parola ai no vax: se ci va di mezzo la vita delle persone, ha spiegato, non è possibile mettere sullo stesso piano “uno scienziato e il primo sciamano per passa per la strada”.

Tg1, parla la direttrice Monica Maggioni: “No ai no vax”

Intervistata da Repubblica a pochi giorni dalla sua nomina, la donna ha affermato che deve tornare a contare la competenza e che non tutte le opinioni hanno lo stesso valore. Per questo il suo TG no darà spazio a chi si schiera contro il vacino in nome di teorie non scientificamente provate.

“Dobbiamo fare un grandissimo sforzo per ricominciare a raccontare insieme il Paese e il Mondo, nella sua complessità, rendendo il nostro racconto televisivo comprensibile per chi sta a casa“, ha aggiunto a chi gli ha chiesto quale sia la sua missione.

Tra le innovazioni che vuole portare nel suo telegiornale, ha continuato, non ci saranno cose macroscopiche ma “più racconto del Mondo, perché ormai la scala dei problemi è sempre più grande e bisogna per forza andare oltre i confini nazionali“.

Tg1, parla la direttrice Monica Maggioni: “Ottimo rapporto con Conte”

La Maggioni non ha mancato di esprimersi sulla questione politica che riguarda le nomine. A chi gli ha chiesto se si fa sentire in maniera assillante, ha risposto, ha ribadito l’importanza di rispettare i confini con il giornalismo: “La chiave, il metodo vorrei dire, è il rispetto reciproco“.

Quanto infine al Movimento Cinque Stelle, che si è visto sfilare la direzione del Tg1 e ha minacciato di non andare più nei salotti Rai (salvo poi cambiare idea), ha dichiarato che “con Giuseppe Conte c’è sempre stato rispetto e non penso che il M5S abbia una questione personale nei miei confronti“.