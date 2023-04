Raid di Israele a Damasco e due civili uccisi in quello che secondo l’agenzia Sana è stato il quarto attacco in meno di una settimana. IL media siriano spiega infatti che “alle 0:15 (23:15 di ieri in Italia) il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo e l’attacco ha provocato la morte di due civili“. La fonte è e secondo essa l’attacco sarebbe partito dal “Golan siriano occupato, mirando ad alcuni punti nelle vicinanze di Damasco e della regione meridionale”.

Raid di Israele a Damasco, due civili uccisi

L’ufficiale siriano ha anche spiegato che la difesa aerea ha intercettato “la maggior parte” dei missili. In precedenza c’era stata “un’esplosione udita nelle vicinanze di Damasco”. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha dato lo stesso bilancio delle vittime civili, tuttavia secondo Ansa il suo direttore, Rami Abdel Rahman, ha aggiunto che “un numero imprecisato di combattenti sostenuti dall’Iran è stato ucciso nell’attacco”.

Gli obiettivi dei missili di Tel Aviv

La ong ha spiegato che un missile con la stella di Davide ha preso di mira un radar nella campagna di Sweida, mentre un altro ha colpito una fabbrica di vetro nella zona di Al-Kiswah nella campagna di Damasco, uccidendo i due civili. Missili erano anche caduti nei pressi dell’aeroporto internazionale di Damasco e un complesso iraniano vicino all’area di Sayyida Zeinab.