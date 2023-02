Attimi di terrore dopo un raid israeliano che fa 15 morti a Damasco

Attimi di terrore e non solo per il recente terremoto in Siria dopo un raid israeliano che fa 15 morti a Damasco.

Da quanto riferiscono le agenzie nazionali quel blitz aereo si sarebbe sostanziato con un missile caduto su “edifici residenziali” a Kafr Sousa che avrebbe fatto vittime. Il loro numero non era stato inizialmente specificato ma dopo qualche ora i media ufficiali di Damasco hanno dato le terribili cifre.

Raid israeliano fa 15 morti a Damasco

Ed anche secondo l’ong Osservatorio siriano per i diritti umani di base a Beirut il raid israeliano su Damasco ha provocato 15 morti, tra si essi ci sarebbero anche dei civili, a contare il target parzialmente residenziale dell’attacco missilistico.

Sullo stesso evento poi l’agenzia di stato siriana Sana parla di un missile che ha colpito “edifici residenziali”, provocando “morti e feriti”, ma non ha affatto specificato il numero.

“Forti boati notturni e suono di sirene”

Da quanto si apprende l’attacco missilistico delle truppe con la Stella di Davide è avvenuto nel quartiere centrale di Kafr Sousa, sembra nei pressi di un centro culturale iraniano. Ci sono ulteriori informazioni da altre fonte.

Alcuni giornalisti dell’Afp a Damasco riferiscono di aver “udito forti esplosioni poco dopo la mezzanotte locale”, seguite poi dalle sirene delle ambulanze.