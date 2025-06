Stanotte Kiev è stata teatro di un intenso raid di droni russi, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko. L’attacco, descritto come massiccio, ha colpito diverse zone della capitale ucraina, segnando un’escalation nelle operazioni militari nella regione. Questo nuovo assalto si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, con l’Ucraina che continua a subire attacchi strategici volti a destabilizzare le infrastrutture.

Russia sospende i voli nei principali aeroporti di Mosca a causa di attacchi ucraini

Questa mattina, l’agenzia per l’aviazione civile russa Rosaviatsia ha annunciato la sospensione temporanea dei voli in tutti e quattro gli aeroporti principali che servono Mosca. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza aerea, in seguito all’allarme lanciato dal Ministero della Difesa russo, che ha reso noto un attacco in corso da parte di droni ucraini contro il territorio russo.

Raid russi devastanti su Kiev: pesanti danni a strutture sanitarie a Odessa

I raid hanno colpito anche strutture sanitarie nella città di Odessa, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tra gli obiettivi colpiti ci sarebbero un ospedale pediatrico, un pronto soccorso e diverse abitazioni. Si registra almeno un morto e sette feriti.

Nel centro di Kiev, un giornalista dell’AFP ha dichiarato di aver udito almeno una dozzina di esplosioni, accompagnate da colpi di arma da fuoco della difesa aerea e dal ronzio di circa dieci droni. Klitschko ha segnalato che l’attacco è tuttora in corso, con l’arrivo di un nuovo “sciame di droni”. Il sindaco ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi per sicurezza.