Il battibecco tra Todaro e Smith

Recentemente, il ballerino e insegnante di danza Raimondo Todaro ha risposto a delle dichiarazioni rilasciate dalla collega Carolyn Smith, giudice del programma Ballando con le stelle. In un’intervista a Nuovo Tv, Smith ha espresso la sua opinione sul comportamento di Todaro nei confronti di Milly Carlucci, la conduttrice del programma, e sul suo addio alla trasmissione. Le parole della coreografa hanno colto di sorpresa Todaro, che ha sentito il bisogno di chiarire la sua posizione.

Le accuse di Carolyn Smith

Durante l’intervista, Carolyn Smith ha definito “sbagliata” la decisione di Todaro di lasciare Ballando con le stelle. Secondo la coreografa, il ballerino avrebbe dovuto comportarsi in modo diverso nei confronti di Milly Carlucci, che lo ha sempre sostenuto. Smith ha anche accusato Todaro di aver parlato male della conduttrice dopo la sua uscita dal programma, un’affermazione che il ballerino ha prontamente smentito.

La risposta di Raimondo Todaro

In risposta alle accuse, Todaro ha pubblicato un lungo messaggio sui social media, esprimendo il suo dispiacere per le parole di Carolyn. Ha invitato la collega a fornire prove di eventuali dichiarazioni negative fatte da lui nei confronti di Milly Carlucci, sottolineando che non ha mai avuto intenzione di denigrare chi lo ha aiutato nella sua carriera. Todaro ha anche evidenziato l’importanza di verificare i fatti prima di esprimere giudizi, affermando di essere aperto a un confronto diretto per chiarire la situazione.

Un nuovo capitolo nella carriera di Todaro

Raimondo Todaro ha trascorso quindici anni come ballerino professionista in Ballando con le stelle, ma ha deciso di intraprendere nuove strade professionali. La sua scelta di unirsi al talent show Amici come insegnante è stata motivata dalla voglia di mettersi in gioco e di affrontare nuove sfide. Oggi, Todaro si dedica a formare i suoi allievi, offrendo loro preziosi consigli e supporto per affrontare le sfide del serale. La sua esperienza e il suo talento nella danza latina lo hanno reso un punto di riferimento per i giovani ballerini.