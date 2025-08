Momento complicato per l'attore romano, al centro di una bufera: ecco chi ha scelto per la sua difesa.

Non è certo un bel periodo per l’attore romano Raoul Bova, al centro delle cronache di questi giorni a seguito del gossip lanciato da Fabrizio Corona con al centro le chat che Bova avrebbe scambiato con Martina Ceretti. L’attore ha deciso di affidare la sua difesa a una figura davvero inaspettata.

Raoul Bova nel mirino: accuse pesanti, difesa affidata a una figura inattesa

Raoul Bova ha scelto di affidare la sua difesa, per le chat rubate e per l’affidamento delle figlie, dopo la separazione da Rocio Munoz Morales, a una figura davvero inaspettata, ovvero l’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, ovvero la madre dell’ex moglie Chiara Giordano. L’esposto è stato già presentato al Garante per la Privacy. Ecco le parole dell’avvocata divorzista: “abbiamo già denunciato con l’avvocato David Leggi il tentativo di estorsione, c’è il giudice sta valutando. Chi ha mandato gli audio dalla Spagna a Corona? Non si capisce ma ce lo dirà il magistrato. Se pensiamo di denunciare anche Corona? ne abbiamo di tempo, prima bisogna vedere come finisce l’inchiesta penale, poi ci muoveremo. Valuteremo. Già nell’aver fatto il reclamo, abbiamo detto al Garante di procedere contro Corona, contro Ryanair, il Torino e il Napoli Calcio.”

Annamaria Bernardini De Pace: “Bova è un uomo per bene”

Come abbiamo appena visto, Raoul Bova ha scelto di affidare la sua difesa all’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace. La madre dell’ex moglie dell’attore romano ha asserito che ciò che sta accadendo all’ex genero è una vicenda vergognosa: “nella quale Raoul si è comportato da persona perbene, che ha deciso di denunciare anziché pagare come fa la maggior parte dei personaggi famosi allo scopo di difendere il danno reputazionale. Lui invece ha denunciato nonostante fosse consapevole di questo rischio.”