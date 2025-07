È finita in tragedia una vacanza a Rapallo per una coppia di turisti. Una donna di circa 50 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra della stanza d’albergo in cui soggiornava insieme al marito. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude al momento alcuna ipotesi.

Rapallo, turista cade dalla finestra dell’hotel e muore: era in vacanza con il marito

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 16:40 di domenica 6 luglio. La donna, ospite dell’Excelsior Imperial Palace, è precipitata da una finestra della propria camera, morendo sul colpo. Il marito, presente nell’alloggio, è stato colto da un forte stato di shock.

L’impatto con il suolo è stato fatale e i soccorsi, subito allertati, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 del Tigullio e i volontari della Croce Bianca di Rapallo.

La stanza è stata posta sotto sequestro e la salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori non escludono al momento alcuna pista, comprese l’eventualità di un incidente o il possibile coinvolgimento di terzi, anche se al momento non emergono responsabilità riconducibili alla struttura ricettiva

Rapallo, turista cade dalla finestra dell’hotel e muore: indagini in corso

A occuparsi delle indagini sono gli agenti della polizia di Stato, affiancati dai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio: la vittima, in vacanza con il marito, soffriva da tempo di problemi psichici e assumeva farmaci antidepressivi.