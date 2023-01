Rapina in una stazione di servizio a Catania: arrestato

Rapina in una stazione di servizio a Catania: arrestato dal personale della Sezione Crimine Diffuso mobilitato dalla Questura contro i reati predatori

In Sicilia un uomo compie una rapina in una stazione di servizio a Catania ma viene arrestato.

Un 53enne mette a segno il colpo ma viene intercettato e fermato dai Falchi della Polizia di Stato. Tutto si è concluso con il fermo di R.M., 53 anni, per rapina aggravata. Il preambolo è affidato ad una nota del 113: “Il Questore di Catania ha disposto l’intensificazione delle attività di contrasto dei reati predatori, e delle attività finalizzate al contrasto dei reati di natura predatoria”.

Rapina in una stazione di servizio a Catania

In questo contesto il “personale della Sezione Crimine Diffuso-Falchi è intervenuto, su segnalazione della Centrale Operativa, in una stazione di carburante in cui è stata commessa una rapina”. A commettere il crimine “un soggetto che lasciando intendere di essere armato si è impossessato dell’incasso”.

Le indagini e il blitz in casa del rapinatore

L’intervento degli agenti della Squadra Mobile ha consentito di “controllare tutte le vie di fuga che l’autore del reato avrebbe potuto imboccare”.

Dopo una breve ma esaustiva attività info-investigativa i poliziotti sono arrivati ad indentificare l’autore del reato, che è stato “rintracciato nella propria abitazione con l’incasso illecitamente sottratto. L’arresto è stato convalidato nei giorni scorsi dall’Autorità giudiziaria”.